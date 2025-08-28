Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar Almanya'da Ödül Aldı

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar, diş hekimliğinde kullanılan cam seramiklerin üretiminde 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin etkinliğini ortaya koyan çalışmalarıyla Almanya'da ödül aldı.

Biruni'den yapılan açıklamaya göre, Türksayar'ın da içinde bulunduğu uluslararası araştırma, Almanya'nın önde gelen akademik platformlarından AG Keramik tarafından verilen "2025 Bilimsel Çalışmalarda Üstün Başarı Ödülü"ne değer görüldü. Ödül, Almanya Nürtingen'de düzenlenen Uluslararası Seramik Sempozyumu kapsamında verildi.

Araştırma, 3 boyutlu yazıcıların diş hekimlerinin kullandığı cam seramiklerin üretimindeki klinik başarısını ortaya koyuyor.

Charite – Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmada, 3 boyutlu yazıcı, bilgisayar destekli frezeleme ve klasik presleme tekniğini içeren üç farklı yöntemle üretilen cam seramiklerin, iki farklı diş hekimliği yapıştırıcı malzemesiyle olan bağlanma dayanımı karşılaştırıldı.

Elde edilen sonuçlar, 3 boyutlu yazıcıların yalnızca protez üretiminde değil, seramik materyallerin hazırlanmasında da başarılı bir alternatif olabileceğini göstererek diş hekimliği alanında büyük ilgi uyandırdı.

Araştırma ekibinde PD Dr. Alexey Unkovskiy, Prof. Dr. Florian Beuer, Jamila Yassine, Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar ve Dr. Franziska Schmidt yer aldı.