MÜSİAD EXPO 2022, 19'uncu kez kapılarını açıyor

MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım tarihlerinde 19'uncu kez kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuara 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı bekleniyor. Organizasyona ilişkin Dizayn Makina Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Öztürk, "MÜSİAD fuarınında yoğun katılımla geçeceğini tahmin ediyoruz, dileriz tüm katılımcılar memnun ayrılırlar" dedi.

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı 2 Kasım'da başlıyor. 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek organizasyonun basın tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini vurguladı.

DİZAYN MAKİNA DA FUARDA YER ALACAK

Dizayn Makina, şişe dolum makinalarından tutunda, kapatma, etiketleme ve hazır kap dolum makinalarına kadar geniş ürün portföyüyle fuarda yer alacak.

"DİLERİZ TÜM KATILIMCILAR MEMNUN AYRILIRLAR"

Dizayn Makina Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Öztürk MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı ile ilgili olarak; ''Geçen ay katıldığımız Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında da ziyaretçilerimiz standımıza yoğun ilgi gösterdiler ürettiğimiz makinalar hem yenilik, hem teknoloji, hemde küreselleşen dünyada ulaşılabilirlik açısından oldukça adına büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Avrupa Standartlarında ürettiğimiz makinalarla kendi alanımızda iddialıyız ve katılımcıları Dizayn Makinanın standına bekliyoruz. MÜSİAD fuarınında yoğun katılımla geçeceğini tahmin ediyoruz, dileriz tüm katılımcılar memnun ayrılırlar.''