Diyarbakırlı Girişimci Kadın Doğal Mum Üretimine İlgi Çekiyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde usta öğretici olarak görev yaptıktan sonra kendi işletmesini açan Suna Eroğlu'nun doğal malzemelerle hazırladığı mumlar, hem sosyal medyanın hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 200 çeşit mumu esans ve doğal mum ham maddesiyle yapan Suna Eroğlu, ürünlerinin fabrika mumlarından çok daha güzel koktuğunu ve daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Eroğlu, "Ben bu işi zorunluluktan öğrendim. Usta öğretici olarak çalıştığım dönemde, öğrencilerime eğitim vermek amacıyla bu işi öğrenmiş oldum. Eğitimler arasında mum yapımı da vardı ve buradan yola çıkarak kendimi geliştirdim. Daha sonra iş ve meslek amaçlı olarak bu alana yöneldim. Bir yıldır Sur ilçesinde, Telgrafhane Sokak'ta mum atölyesi işletiyorum. Devraldığımdan beri atölyeyi ben yönetiyorum. Yaklaşık 200 farklı mum çeşidimiz var. Malzeme olarak ağırlıklı şekilde doğal ürünler soya, wax ve bal mumu kullanıyorum. Tabii parafin ve jel mum gibi ürünler de var ama çoğunlukla doğal olanları tercih ediyorum" dedi.

Kokularında tamamen doğal, sağlığa zarar vermeyecek esansları kullandıklarını ifade eden Eroğlu, "Mumlarımızı çoğunlukla öğrenciler tercih ediyor. Bunun yanında romantizm ya da dekoratif amaçlarla kullananlar da oluyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR