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Diyarbakır Ticaret Borsası'ndan Üreticilere Destek Toplantısı

Diyarbakır Ticaret Borsası'ndan Üreticilere Destek Toplantısı
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Diyarbakır Ticaret Borsası, tarım alanında üreticilere verilen desteklerin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, kırsal kalkınma yatırımları ve bireysel sulama sistemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, ülkenin tarım ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün Diyarbakır ve bölgeden karşılandığını belirterek, bu nedenle üreticilere verilen desteklerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Diyarbakır Ticaret Borsasının ev sahipliğinde, Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da bulunan girişimciler ve yatırımcılara yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına DTB Başkanı Engin Yeşil, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Defne Cevher Eyyubi, Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Balkaya, kadın girişimciler, genç girişimciler, yatırımcılar ile Diyarbakır Ticaret Borsası üyeleri katıldı.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında, 2025 yılı için öngörülen ekonomik yatırımlar, altyapı projeleri ve bireysel basınçlı sulama sistemleri hibe desteklerine dair kapsamlı bilgilerin paylaşıldığı toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, ülkenin tarım ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün Diyarbakır ve bölgeden karşılandığını belirterek, bu nedenle üreticilere verilen desteğin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Yeşil, "Küçük ve orta ölçekli işletmelere tarıma dayalı ekonomik yatırım ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında hibe destekleri verilmektedir. Diyarbakır ilimiz ve bölgemiz ülkenin tarım ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan çok özel bir bölgedir. Bu nedenle üreticilere verilen destek büyük önem taşımaktadır. Bu desteklerden siz kıymetli üyelerimiz ve yatırımcılarımızın en iyi şekilde faydalanması için başvuru süreçleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verilecektir" dedi.

DTB Başkanı Engin Yeşil'in konuşmasının ardından Ziraat Mühendisi Hamit Kale, Kırsal Kalkınma Yatırımları, Ziraat Mühendisi Murat Türker ise Ekonomik Yatırımlar ile ilgili projeler ve sulama hibeleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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