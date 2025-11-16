Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de Mezopotamya Kültürünü Tanıttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Jewellery&Watch Show 2025 fuarına katılan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, Mezopotamya'nın köklü altın işleme kültürünü tanıttı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası üyesi yaklaşık 30 esnaf, katıldıkları uluslararası Jewellery&Watch Show 2025 fuarında dünyanın önde gelen marka ve üreticileriyle tanışma, sektördeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı buldu. Heyet, aynı zamanda Diyarbakır'ı, bölge kuyumculuğunu ve Mezopotamya'nın köklü altın işleme kültürünü tanıtma imkanı elde etti. Yetkililer, oldukça verimli geçen ziyaretin sektörün vizyonunu genişlettiğini ve uluslararası iş birliklerine yeni kapılar araladığını belirtti. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı, fuara katılım sağlayan tüm esnafa teşekkür ederek, ziyaretin şehir ve sektör adına hayırlı olmasını diledi. - DİYARBAKIR