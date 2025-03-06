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Diyarbakır'ın İhracatı 2025 Şubat Ayında Yüzde 26 Arttı

Diyarbakır'ın İhracatı 2025 Şubat Ayında Yüzde 26 Arttı
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Yıldız Türk, 2025 Şubat ayında Diyarbakır'ın ihracatının 19 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleştiği ve 2024 Şubat ayına göre yüzde 26 oranında bir artış yaşandığını açıkladı. Irak, Diyarbakır'ın en fazla ihracat yaptığı ülke oldu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, "2024 Şubat ayında 15 milyon 487 bin dolar olan Diyarbakır'ın ihracat rakamı, 2025 Şubat ayında 19 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleştirildi. 2024 Şubat ayına göre yüzde 26 oranında bir artış yaşandı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2025 Şubat ayı verilerine göre Diyarbakır'dan 2025 Şubat ayında ihracatta yükseliş yaşandığını belirten Yıldız Türk, 2024 Şubat ayında 15 milyon 487 bin dolar olan Diyarbakır'ın ihracat rakamının 2025 Şubat ayında 19 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleştirildiğini, 2024 Şubat ayına göre yüzde 26 oranında bir artış yaşandığını söyledi. Diyarbakır'ın 2025 Şubat ayında en fazla ihracatı Irak'a yaptığını ifade eden Türk, "Irak'a ihracat rakamında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 oranında artış yaşandı ve 12 milyon 276 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu da şubat ayında Diyarbakır'ın toplam ihracatının yüzde 63'üne denk gelmektedir. Irak'ı 1 milyon 275 bin dolar ile Suriye takip ederken, Rusya Federasyonu, İran ve Gürcistan Diyarbakır'ın en fazla ihracat yaptığı ilk beş ülke oldu" dedi.

Türk, sektör olarak Diyarbakır'ın 2025 Şubat ayında en fazla ihracatın demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe olduğunu belirterek, "3 milyon 462 bin dolarlık pay ile demir ve demir dışı metaller ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla 3 milyon 320 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyon 969 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 1 milyon 622 bin dolar ile elektrik ve elektronik, 1 milyon 615 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri sektörü takip etti. Ayrıca ocak-şubat dönemi 2025 yılının ilk iki ayında Diyarbakır'ın toplam ihracatı 44 milyon 468 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 32'lik bir artışı ifade etmektedir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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