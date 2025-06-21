Diyarbakır'ın Hacıbaba Pastanelerine Destek Ziyareti

Diyarbakır'ın Hacıbaba Pastanelerine Destek Ziyareti
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, Hacıbaba Pastanelerinin fabrikasını ziyaret ederek üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır'ın önemli markalarından Hacıbaba Pastanelerinin fabrikasına destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır başta olmak üzere birçok yerde bayisi bulunan Hacıbaba Pastaneleri üretimlerine güçlü bir şekilde devam ediyor. Diyarbakır'ın en önemli markalarından biri olan Hacıbaba Pastanelerinin sahibi Yılmaz Elaldı, DTSO Başkanı Kaya ve OSB Başkanı Fidan'a günlük üretim kapasiteleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Elaldı, üretimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceklerini de söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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