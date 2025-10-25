Haberler

Diyarbakır Hasırevi ve El Sanatları Atölyesi Açıldı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası tarafından açılışı gerçekleştirilen Hasırevi ve El Sanatları Atölyesi, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Proje, şehre değer katacağına inanılarak hayata geçirildi.

Diyarbakır Hasırevi ve El Sanatları Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirildi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Mehmet Yüksel, tarihe ve kültüre ışık tutan, memleketin en önemli projelerinden biri olan Diyarbakır Hasırevi ve El Sanatları Atölyesi'nin açılışını hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Binlerce yıllık geleneğin simgesi olan hasır bileziği gelecek nesillere aktarma hedefiyle kurulan bu kıymetli yapının, şehre değer katacağına inandıklarını belirten Yüksel, "Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan valimize, Sur Kaymakamımız, kurum müdürlerimizi, milletvekillerimiz, oda başkanlarımıza, katılım sağlayan tüm misafirlerimize odamız adına yürekten teşekkür ederim. Bu proje, kültürün, emeğin ve dayanışmanın eseridir. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
