Diyarbakır'da Sondaj Faaliyetinde Yangın: 7 Personel Yaralı

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Türk Petrolü Internacional Anonim Şirketi (TPIC), Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda ani gaz gelişi sonucu çıkan yangında 7 personelin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve yangın gerekli önlemlerle kontrol altına alındı.

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC), Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ani gaz gelişi sonucu yangın meydana geldiğini bildirdi.

Şirketin sosyal medya platformu X'te paylaştığı açıklamada, çıkan yangın sebebiyle 7 personelin yaralandığı, yaralı personelin hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında gerekli önlemler alınarak yangının hızla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TPIC olarak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en temel önceliğimizdir. Sürece ilişkin gerekli idari tahkikat başlatılmıştır. 25 Temmuz tarihinde Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ilk belirlemelere göre ani gaz gelişi sonucunda yangın meydana gelmiş ve 7 çalışma arkadaşımız yaralanmıştır"

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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