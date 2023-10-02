Diyarbakır'da Fıstık Hasadı Bahçe Günü Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen 'Fıstık Hasadı Bahçe Günü' etkinliğine katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fıstık hasadı yaptı ve üreticilere desteklerin devam edeceğini belirtti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Fıstık Hasadı Bahçe Günü" etkinliği düzenlendi.

Kırsal Kurtoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fıstık hasadı yaptı, bahçe sahibi ve bahçede çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, özellikle sert kabuklu meyveler olmak üzere tarımsal alanda kentte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmalarıyla bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiftçi, fıstık üreticilerine 2 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak 328 bin fide ve aşı desteğinde bulunduklarını söyledi.

Üreticilerin bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunan Çiftçi, fıstık üreticilerine desteklerin devam edeceğini kaydetti.