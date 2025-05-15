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Diyarbakır'da Elektrik Altyapısı Projesi İçin İhale Açıldı

Diyarbakır'da Elektrik Altyapısı Projesi İçin İhale Açıldı
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik altyapısının geliştirilmesi için ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle gerçekleştirilecek ve ihale 3 Haziran'da yapılacak.

Diyarbakır'da elektrik altyapısının geliştirilmesi projesi için ihaleye çıkıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda yapılacak Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi alanına ait "1. Etap ve 2. Etap Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 6 milyon 761 bin 365 lira 82 kuruş olan ihale, 3 Haziran Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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