Diyarbakır'da butik dondurma üretimi yapan çift, ihracat hedefliyor

Diyarbakır'da 20 yıl önce butik olarak dondurma üretimine başlayan eczacılık fakültesi mezunu çift, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle tesislerini büyüterek dondurma ihracatı yapmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımları ele aldığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin yedinci bölümünde, AA muhabirleri TKDK desteğiyle dondurma tesisini büyüten Eldar Gıda Dış Ticaret Limited Şirketi sahibi Cengizhan Erol ile görüştü.

Diyarbakır'da 20 yıl önce eşiyle eczacılık yaparken memleketlerine değer katmak için bir işletme kurmayı düşündüklerini belirten Erol, bu düşünceyle butik olarak dondurma üretimine başladıklarını anlattı.

Erol, müşterilerden olumlu tepkilerden sonra işletmelerini daha da geliştirmek için TKDK desteği için başvuruda bulunduklarını söyledi.

TKDK'ye 2021'de başvuru yaptıklarını ve onay aldıklarını kaydeden Erol, "TKDK'den 3 milyon 600 bin lira civarında bir destek aldık. Bu TKDK'den alacağımız desteğin ilk yarısı. Projemizin etapları tamamlandığında yatırım tutarımız yaklaşık 30 milyon lira olacak. İkinci ve üçüncü etaplarda da destek için başvurularımız olacak. Bu etaplarımız tamamlanırsa tesis Türkiye'de iyi bir dondurma üretim yeri olacak." ifadelerini kullandı.

Erol, Diyarbakır'da 11 noktada dondurma satışı yaptıklarını belirterek, "Pazar bizim için çok açık. Diğer illerde satış noktası için teklifler alıyoruz. Kapasite eksikliğinden bunlara cevap veremiyorduk. Bu yıldan sonra TKDK'den aldığımız desteğin de katkısıyla günlük 1 ton dondurma üretim kapasitesine çıkacağız. Bundan sonra ilk etapta Ankara ve İzmir'in taleplerini yerine getirmeyi düşünüyoruz. Sonrasında Irak ve Suriye pazarına gireceğiz." dedi.

Dondurmalarını Mardin civarından getirdikleri dağ keçisi sütüyle yaptıklarını dile getiren Erol, üretim tesisinde 45 kişinin çalıştığını söyledi.

Tesiste Simdo Dondurma markasıyla 100, 250 ve 500 gram paketli Maraş usulü ve 100 gramlık çubuklu dondurma üretimi yapılıyor.