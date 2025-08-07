Diyarbakır'da Altın Ramat Tesisinin Açılışı

Diyarbakır'da Altın Ramat Tesisinin Açılışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da açılan ramat atölyesi, altın parçalarını ayrıştırarak sektöre kazandıracak. Kuyumcular ve sarraflar odası başkanına göre bu tesis sadece Diyarbakır değil, çevre iller için de büyük bir fayda sağlayacak.

Diyarbakır'daki ramat atölyesinde etrafa saçılıp dağılan altın parçaları ayrıştırılıp tekrar sektöre kazandırılıyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, atölyenin kentte büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Altının üretim anında toz ve dumanının etrafa saçıldığını belirten Yüksel, "Esnafımızda bunları topluyor, birkaç ay sonra Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, İstanbul'a götürüyorlardı. An itibari ile artık Diyarbakır'da tam teknoloji sisteme uygun Mega Sanayi'de ramat tesisimiz açılmıştır. Memleket adına, sektör adına çok sevindirici bir girişimdir. Sadece Diyarbakır değil, bütün çevre illerde bundan faydalanacak" dedi.

Ramat atölyesi sahibi Orhan Doğan, Diyarbakır'a hizmet etmek için geldiklerini ifade ederek, "Anadolu'ya sesimizi duyuracağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sistemimiz son teknolojidir. 35 yıllık tecrübemizle Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla hizmet etmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz. Tüm esnafa ve Diyarbakır'a hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Atölyelerin geri dönüşüm yaptıklarını aktaran Doğan, "Çöp, kağıt, atık malzemeler gelir. Önce yakarız, sonra eritiriz, ardından ayrışımını yapıp külçe halinde altınları teslim ederiz. Diyarbakır'daki esnaf arkadaşlarımız Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'e kadar gidiyorlardı. Diyarbakır'da ilk olduk, tüm müşterilerimizi bekleriz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

İki parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları bile belli
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.