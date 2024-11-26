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Diyarbakır, Çinli Turizm Temsilcilerini Ağırladı

Diyarbakır, Çinli Turizm Temsilcilerini Ağırladı
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çinli seyahat acente yöneticileri ile bir araya gelerek Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı. Ziyaretin, bölgenin uluslararası turizmde tanınırlığını artırması bekleniyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay, Pekin, Guangzhou ve Hong Kong şehirlerinden gelen seyahat acente yöneticileri ve Türk Hava Yolları (THY) Şanghay Sorumlusu ile görüştü.

Programın ilk günü, THY Diyarbakır Satış Müdürlüğü koordinasyonunda Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Heyet, ziyaret kapsamında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile makamında görüştü. Vali Zorluoğlu, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmanın önemine dikkat çekerek, turizmin bölgeye sağlayacağı katkılardan bahsetti. Çinli heyet, Vali Zorluoğlu'na misafirperverliği ve turizme verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bu süreçte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve TURSAB gibi kurumlar da çalışmalara destek verdi.

Çinli turizm temsilcileri, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek bölgenin gastronomi, tarih ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Tur, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'daki turistik noktaların incelenmesiyle devam edecek.

Ziyaretin, bölgenin uluslararası turizmde tanınırlığını artırması ve Çinli turistlerin ilgisini çekmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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