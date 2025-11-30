Haberler

Diyarbakır Çermik Kale Barajı'nda Su Tutma İşlemi Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'da inşa edilen Çermik Kale Barajı'nın su tutma işleminin tamamlandığını ve barajın 139 bin 420 dekar tarım arazisini sulayacağını açıkladı. Baraj, 1,64 milyar liraya mal olurken, sulu tarıma geçilmesiyle bölgedeki tarımsal üretimin artması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'da 1,64 milyar liraya inşa edilen Çermik Kale Barajı'nda su tutma işleminin tamamlandığını belirterek, "Barajda depolanan suyla ilimizdeki 139 bin 420 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde yer alan Diyarbakır'ın, yetiştirdiği ürünlerle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin marka şehirlerinden, Türkiye'nin ise tarımsal üretim üslerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgede su kaynaklarının verimli kullanılarak tarımsal sulamanın geliştirilmesi amacıyla önemli yatırım ve projelerin hayata geçirildiğine işaret eden Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Bu amaca yönelik olarak inşa edilen yüzlerce tesisimizden birisi olan Diyarbakır Çermik Kale Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Temelden 77 metre yüksekliğe sahip, 1,64 milyar liraya mal olan barajda 183 milyon metreküp su depolanacak. Barajda depolanan suyla da ilimizdeki 139 bin 420 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak. Böylece hem Çermik ilçemizin bereketli toprakları suya kavuşacak, hem verimde hem de üreticimizin gelirinde artış olacak. Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle ürün çeşitliliği artarken 14 bin kişiye yeni iş imkanı, güncel rakamlarla milli ekonomiye de 1,67 milyar lira katkı sağlanacak."

Bakan Yumaklı, yeni yatırım ve projelerle bölgeyi tarımsal açıdan kalkındırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Tesisimiz, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun. Geniş tarım arazileri ve tarımsal üretim potansiyeliyle ülkemizin üretimine güç katan Diyarbakır'ımızı yeni hayata geçireceğimiz projelerimizle inşallah daha da ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.