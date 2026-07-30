Divarese loafer koleksiyonunu tanıttı

Divarese, loafer koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, günlük kullanıma uyum sağlayan koleksiyon zamansız tasarımlardan oluşuyor.

Süet dokulu, püskül ve boncuk detaylı loafer modellerinin yer aldığı kadın koleksiyonunda farklı renk seçenekleri sunuluyor.

Denim, takım elbise, midi etek ve pantolon gibi farklı kombinlerle kullanılabilen koleksiyonda bağcıksız deri, rugan, püsküllü ve tokalı loafer modelleri de yer alıyor.

Erkek koleksiyonunda hakiki deri ve süet loafer modelleri, toprak tonları ve gri renk seçenekleriyle sunulurken, koleksiyon espadril tabanlı, örgü detaylı ve klasik tasarımları da içeriyor.

Modeller, ofis kombinlerinin yanı sıra smart-casual ve günlük görünümlere de uyum sağlıyor, esnek yapıları ve konfor odaklı tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Koleksiyona, Divarese mağazaları ile markanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.???????

Kaynak: AA