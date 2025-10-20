Haberler

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Koç Holding bünyesindeki Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı. Tomruk ifadesinin ardından serbest kalırken, gelişme piyasalarda da deprem etkisi yarattı. Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

OTEL MÜDÜRÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlayan soruşturmada Emniyet'ten Tomruk'a çağrı yapıldı. Tomruk, adliyeye gidip ifade verdi. Murat Tomruk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KOÇ HOLDİNG'İN HİSSELERİ ÇAKILDI

Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü.

146,2 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTarım Teknoloji:

Maliye bakanı m Şimşek göreve geldiğinden bu yana o kadar güven verdiki bırak koçların müdürünü almaya mahalledeki hırsızı göz altına aldan borsa piyasalar çöküyor, m şimşek ve merkez bankası başkanı ne zaman görevden alınacak merak ediyorum

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Batsın artık , ben battıysam bunlarda yok olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.