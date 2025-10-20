Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Koç Holding bünyesindeki Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı. Tomruk ifadesinin ardından serbest kalırken, gelişme piyasalarda da deprem etkisi yarattı. Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
OTEL MÜDÜRÜ İFADEYE ÇAĞRILDI
Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlayan soruşturmada Emniyet'ten Tomruk'a çağrı yapıldı. Tomruk, adliyeye gidip ifade verdi. Murat Tomruk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
KOÇ HOLDİNG'İN HİSSELERİ ÇAKILDI
Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü.
146,2 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.