Dış ticaret haddi Temmuz ayında 91,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Temmuz ayında 95,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,0 puan azalarak, 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,0 arttı, yakıtlarda yüzde 39,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,9 azaldı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 30,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 12,8 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 23,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,1 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,9 azaldı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3 arttı, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 139,6 iken 2026 Temmuz ayında yüzde 2,7 oranında artarak 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 149,4 iken 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 142,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 8,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 125,7 iken 2026 Temmuz ayında yüzde 8,7 oranında azalarak 114,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 129,2 iken 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 6,9 oranında azalarak 120,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Temmuz ayında 95,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,0 puan azalarak, 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı