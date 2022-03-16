Dinar'da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçek tohumu dağıtılacak - Haberler

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Dinar'da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçek tohumu dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Dinar'da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçek tohumu dağıtılacak

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölgedeki çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçek tohumu dağıtılacağı belirtildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölgedeki çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçek tohumu dağıtılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, '1 Yağlık Ayçiçeği Projesi' kapsamında dağıtımın yapılacağı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yağlık ayçiçeği tohumu dağıtacağız yüzde 50 hibeli olarak yağlık ayçiçeği ekmek isteyen çiftçilerimiz en geç cuma gününe kadar ister ilçe tarım müdürlüğü ne ister muhtarına ismini yazdırabilir. Tohumları mayıs ayının başında dağıtacağız ihale süreci nedeni ile Çiftçilerimiz buna göre planını yapsın.

Ayrıca, sözleşmeli çörek otu tohumu dağıtacağız geri alım garantili hasatta tohum bedeli içinden kesilip nakit İzmir Borsa fiyatı ne ise ona göre alım yapılacaktır. Çörek otu ekmek isteyen çiftçilerimiz cuma gününe kadar ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ya da muhtarına ismini yazdırabilir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karahisar, Hisarcık, Tarım, Cuma, Ekonomi, Haberler

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