Dijital rublede yeni aşama 1 Eylül'de başlarken Nabiullina teknik sorunları anlattı

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rublenin kullanıma sunulması sürecinde bazı teknik sorunların yaşandığını ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Nabiullina, St. Petersburg'da düzenlenen 23. Uluslararası Bankacılık Forumu'nda dijital rubleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijital rublenin uygulanmasında bazı teknik sorunlar bulunduğunu belirten Nabiullina, "Bazı pürüzler ve teknik sorunlar var. Müşteriler de sistemi her zaman tam olarak anlamıyor. Müşteri deneyiminin geliştirilmesi gerekiyor. Bu ölçekteki projelerde bu doğal." dedi.

Projeye katılan bankaların, karşılaşılan sorunların çözümü için Rusya Merkez Bankasıyla hızlı şekilde çalıştığını aktaran Nabiullina, bankanın dijital ruble cüzdanlarında yüksek miktarda para tutulmasını hedeflemediğini de ifade etti.

Rusya'da dijital rublenin yaygın kullanımına yönelik yeni aşama 1 Eylül'de başlarken, bu kapsamda ülkenin en büyük bankalarının müşterilerine dijital ruble hesabı açma, para transferi ve ödeme yapma imkanı sunması gerekiyor.

Rusya Merkez Bankasının ihraç ettiği ve kripto para niteliği taşımayan dijital ruble, ulusal paranın üçüncü biçimi olarak nakit ve banka hesaplarındaki rubleyle aynı değerde olacak.

Dijital rublenin yabancı merkez bankalarının dijital para sistemleriyle bağlantılı kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten Rusya Merkez Bankası, uluslararası ödemelerde aracı kurumlara bağımlılığı, maliyetleri ve yaptırım risklerini azaltmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, 23 Nisan'da kabul ettiği 20. yaptırım paketinde dijital rubleyle işlemleri yasaklamıştı.

Kaynak: AA