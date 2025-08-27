Dijital Platformlar Türk Prodüksiyon Sektörüne Yeni Fırsatlar Sunuyor

Dijital platformların yükselişi, Türkiye'nin içerik endüstrisine hem kültürel hem de ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunuyor. YouTube gelirleri, prodüksiyon firmaları için önemli bir finansman kaynağı oluyor.

Merzigo'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Global CFO'su Muzaffer Kerem Ersoy, YouTube gelirlerinin, Türk prodüksiyon sektörüne olan katkısını değerlendirdi. Ersoy, YouTube gelirlerinin prodüksiyon firmaları için önemli bir finansman kapısı haline geldiğini söyledi.

"Yapımcılar için düzenli gelir akışı sağlıyor"

Ersoy, "Dijitalleşme sayesinde Türk dizileri, filmleri ve eğlence içerikleri artık yalnızca televizyon kanallarıyla sınırlı kalmıyor; YouTube ve Facebook gibi global platformlar üzerinden yüz milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Bu geniş erişim, yapımcılar için düzenli gelir akışı sağlarken, yeni projelerin hayata geçirilmesine de olanak tanıyor" dedi.

"Dijital platformlardan elde edilen gelirler, yalnızca yapımcıları değil, ülke ekonomisini de besleyen bir kaynak haline geldi" diyen Ersoy, bu dönüşümün önümüzdeki yıllarda prodüksiyon sektörünü daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşturacağını belirtti.

Kendisi ve Merzigo hakkında bilgiler veren Ersoy, "Profesyonel kariyerime 2014-2017 yılları arasında özel sektörde, satın alma departmanında görev alarak adım attım. Operasyon yönetimi ve tedarik zinciri süreçlerinde önemli deneyimler kazandım. 2018 yılında kurduğumuz teknoloji şirketi Merzigo ile girişimcilik yolculuğuna atılarak şirketin hem CFO'su hem de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak stratejik yönetim süreçlerinde aktif rol üstlenmekteyim. İstanbul merkezli olan şirketimiz, Londra ve Los Angeles'taki ofisleriyle uluslararası ölçekte faaliyet göstermektedir. 20'den fazla ülkede operasyon yürüten şirketimiz, dijital içerik yönetimi, gelir optimizasyonu ve global dağıtım alanlarında sektörün öncülerinden. Şirketimizin yönettiği içerikler, dijital platformlarda aylık milyarlarca izlenmeye ulaşmakta; şirketimiz, YouTube ve Facebook gibi global platformlarda dünyada en etkin yayıncılardan biri konumundadır" şeklinde konuştu.

Ersoy sözlerini şöyle sonlandırdı: "Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı teknolojiler sayesinde içerik keşfi, telif koruma, performans analizi ve dağıtım süreçlerini otomasyona dönüştüren şirketimiz; Disney, Fremantle, Warner Bros. Discovery gibi dünyanın önde gelen medya gruplarıyla iş birlikleri yürütüyor. Şirketimiz, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste Türkiye'nin En Büyük 100 Teknoloji Şirketi listesinde sırasıyla 47'nci, 37'nci ve 36'ncı sırada yer alarak sektördeki konumunu pekiştirmiştir." - İSTANBUL