Dijital Perakende Dünyası: Kişiselleştirmenin Rolü Fabiana

Dijital Perakende Dünyası: Kişiselleştirmenin Rolü Fabiana
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mastercard, Perakende Günleri 2025'te dijitalleşen perakende dünyasında kişiselleştirmenin önemini vurguladı. Etkinlikte, veriye dayalı stratejilerin ve müşteri deneyiminin nasıl kişiselleştirileceği ele alındı. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gülez, çoklu kanallı deneyimlerin önemine dikkat çekti.

Mastercard, Perakende Günleri 2025'te, dijitalleşen perakende dünyasında kişiselleştirmenin önemini masaya yatırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Perakende Günleri 2025, "Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında Mastercard'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Müşteriyi Anlamak: Verinin Gücüyle Kişiselleştirilmiş Perakende Deneyimi" başlıklı oturumunda, dijitalleşen perakende dünyasında kişiselleştirmenin önemi vurgulandı.

Mastercard'ın, köklü iş ortağı Starbucks ile özel bir oturumda buluştuğu etkinlikte, dijitalleşen perakende dünyasında müşteri deneyiminin nasıl kişiselleştirildiği, veri odaklı stratejilerin nasıl uygulandığı ve sadakat programlarının bu dönüşümdeki rolü detaylı şekilde ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gülez, tüketicilerin alışveriş ve marka etkileşim süreçlerinin artık çoklu kanallı yapıya evrildiğini belirterek, sürdürülebilir ve bütüncül deneyimin önemine değindi.

Veriye dayalı, içgörü odaklı, kişiye özel ve anlık etkileşimlerle şekillenen iletişim anlayışının yükselen eğilim olduğunu aktaran Gülez, "Günümüzde mesele sadece doğru mesajı vermek değil, doğru kişiye, doğru zamanda, doğru kanaldan ve tam da istediği tonda ulaşmak. Bu da ancak veriyi analiz eden, ihtiyaç ve beklentileri öngörebilen, çevik stratejilerle mümkün. Mastercard olarak müşteriyi gerçek zamanlı tanıyarak segmente eden ve özelleştirilmiş tavsiyeler sunan ürün ve çözümlere yatırımımızı sürdürüyoruz. Yapay zeka ve derin öğrenme ile geliştirdiğimiz bu süreçler; müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta 'bomba' deyince kendilerini karakolda buldular

Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini karakolda buldular
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Bayramda kavrulacağız, sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak

Bayramda kavrulacağız! Uzmanından kritik uyarılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.