Dijital Perakende Dünyası: Kişiselleştirmenin Rolü Fabiana

Mastercard, Perakende Günleri 2025'te, dijitalleşen perakende dünyasında kişiselleştirmenin önemini masaya yatırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Perakende Günleri 2025, "Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında Mastercard'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Müşteriyi Anlamak: Verinin Gücüyle Kişiselleştirilmiş Perakende Deneyimi" başlıklı oturumunda, dijitalleşen perakende dünyasında kişiselleştirmenin önemi vurgulandı.

Mastercard'ın, köklü iş ortağı Starbucks ile özel bir oturumda buluştuğu etkinlikte, dijitalleşen perakende dünyasında müşteri deneyiminin nasıl kişiselleştirildiği, veri odaklı stratejilerin nasıl uygulandığı ve sadakat programlarının bu dönüşümdeki rolü detaylı şekilde ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gülez, tüketicilerin alışveriş ve marka etkileşim süreçlerinin artık çoklu kanallı yapıya evrildiğini belirterek, sürdürülebilir ve bütüncül deneyimin önemine değindi.

Veriye dayalı, içgörü odaklı, kişiye özel ve anlık etkileşimlerle şekillenen iletişim anlayışının yükselen eğilim olduğunu aktaran Gülez, "Günümüzde mesele sadece doğru mesajı vermek değil, doğru kişiye, doğru zamanda, doğru kanaldan ve tam da istediği tonda ulaşmak. Bu da ancak veriyi analiz eden, ihtiyaç ve beklentileri öngörebilen, çevik stratejilerle mümkün. Mastercard olarak müşteriyi gerçek zamanlı tanıyarak segmente eden ve özelleştirilmiş tavsiyeler sunan ürün ve çözümlere yatırımımızı sürdürüyoruz. Yapay zeka ve derin öğrenme ile geliştirdiğimiz bu süreçler; müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.