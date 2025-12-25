Haberler

Dijital hizmet vergisi oranı yeniden belirlendi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Kararı ile dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren ise yüzde 2,5'e düşürülecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.

Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

