Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nde 46 öğrenci sertifikalarını aldı

Gençlerin oyun ve kodlama yeteneklerini geliştirerek bu alanda başarılı yeteneklerin tespit edilmesine ve Turcorn'ların çıkmasına destek olmak amacıyla açılan Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nde (DDYM) eğitimi tamamlayan 46 öğrenci sertifikalarını törenle aldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen törende, öğrencilere sertifikalarını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ve jüri üyeleri verdi.

Tancan, törendeki konuşmasında, Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde hayata geçirilen DDYM ile gençlerin geleceğin dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını hedeflediklerini belirtti.

Apple ortaklığında kurulan ve kamu için bir ilk olma özelliğini taşıyan swift kodlama atölyesi ile oyun atölyesine ek olarak bu yıl ilk defa yapay zeka eğitimlerine de başladıklarını anlatan Tancan, ileri teknoloji odaklı eğitimlerle, gençleri dijital çağın gereklerine uygun becerilerle donatmayı amaçladıklarını söyledi.

Tancan, Togg Trumore Deneyim Atölyesi'nin kurulum faaliyetlerini tamamladıklarını da dile getirerek, "Togg'un Gemlik tesislerinde uygulama geliştirmeye yönelik DDYM için özel olarak ürettirdiğimiz milli akıllı cihazımız olan Togg'u DDYM bünyesinde kurduk. Gençlerimize, bu cihazı daha ileri seviyelere taşımaya yönelik genç öğrencilerimizle, destek olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 25 farklı üniversitenin 18 farklı bölümünde öğrenim gören 46 gencin programa katılmaya hak kazandığını ifade eden Tancan, şu değerlendirmede bulundu:

"2. dönemini tamamlamanın gururunu yaşadığımız DDYM'de, Apple swift kodlama, oyun teknolojileri ve yapay zeka sınıflarımızın her birinde toplamda 7 hafta süren yüz yüze eğitimler verildi. Eğitimlerde sadece teknik beceriler değil, aynı zamanda girişimcilik eğitimleri, etkili sunum oluşturma ve sunum teknikleri gibi farklı beceriler kazanımına yönelik eğitimler de sunuldu."

Tancan, atölyelerde alanında uzman 16 farklı eğitmenden 40'tan fazla farklı konu başlığında eğitimler verildiğini belirterek, öğrencilere ilgili alanlarındaki Unity, Unreal Engine ve SWIFT gibi teknik eğitimlerin yanı sıra pazar araştırması ve rakip analizi gibi pek çok konuda da yetkinlik kazandırdıklarına işaret etti.

"Dijital dönüşüm, bir yolculuktur"

Tancan, bu yıl merkezde ilk kez hayata geçirilen eğitimlerle çağın önemli teknolojilerinden olan yapay zeka alanında ülkenin nitelikli iş gücü potansiyelini oluşturan dijital gençlerin gelişimine destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Tancan, öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Yıl başında başlattığımız dijital genç yapay zeka ekosisteminin önemli bir ayağı olan merkezimizdeki eğitimimizin çıktıları, dijital gençlerimizle ulusal yapay zeka stratejimizdeki öncelikli hedeflerimize ulaşacağımızı bizlere kanıtladı. Dijital dönüşüm, bir yolculuktur ve bu yolculukta sizlerin ortaya koyacağı yenilikçi fikirler, ülkemizin dijital geleceğini şekillendirecektir. Sizlere güveniyor ve bu yolda atacağınız adımlarda her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz."

Öte yandan, törenin ardından, Togg Deneyim Atölyesi de tanıtıldı.