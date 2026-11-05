DIHK, kamu yatırımları ve ihracatla Almanya'da 2026 büyümesini yüzde 1 gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), kamu yatırımları ve artan ihracatın etkisiyle Almanya ekonomisi için 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 1'e çıkardı.

DIHK, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi.

Buna göre, Birliğin daha önce yüzde 0,3 olarak açıkladığı 2026 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 1'e yükseltildi. DIHK, 2027 yılı büyüme beklentisini de yüzde 1 olarak belirledi.

Birlik, yukarı yönlü bu revizyonun ana sebebi olarak hükümetin altyapı ve savunma alanlarındaki yoğun kamu harcamalarını ve küresel ticarette ihracata destek sağlayan olumlu rüzgarları gösterdi.

Şirketlerin mevcut durum değerlendirmesi pozitife döndü

Öte yandan, Birlik tarafından 23 bin şirketin katılımıyla yapılan kış dönemi iş dünyası anketine göre de Alman firmalarının mevcut duruma yönelik değerlendirmelerinde iyileşme görüldü.

Faaliyetlerini "iyi" olarak nitelendiren firmaların oranı yüzde 26'ya yükselirken, "kötü" olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 23'e geriledi.

Anket, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ve tedarik hatlarındaki aksamaların etkilerini beklenenden daha iyi atlatan şirketlerin, kamu yatırımları ve küresel yapay zeka sektörü sayesinde toparlanma eğilimine girdiğini ortaya koydu.

Ancak şirketlerin gelecek 12 aya yönelik iş beklentilerindeki karamsarlık azalsa da genel görünüm negatif kalmayı sürdürdü. İşlerinin daha iyiye gideceğini öngörenlerin oranı yüzde 15, kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 28 olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksi 7 puanlık artışla eksi 13 puana yükseldi. Sektörler arasında geleceğe en iyimser bakan kesim, eksi 4 puanla sanayi sektörü oldu.

En büyük risk unsuru enerji ve ham madde fiyatları

Alman iş dünyası için en büyük risk faktörü, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 67 ile yine enerji ve ham madde fiyatları oldu. Bu oran yüzde 45 olan uzun vadeli ortalamanın oldukça üzerinde.

Şirketlerin risk olarak gördüğü diğer sıkıntılar ise ekonomik politika çerçevesi ve yoğun bürokrasi, iş gücü maliyetleri ve yetersiz iç talep olarak sıralandı.

Dış ekonomik belirsizliklerin hafiflemesiyle imalat sanayisinin ihracat beklentilerinde belirgin bir toparlanma kaydedildi. İhracatçı sanayi şirketlerinin yüzde 24'ü dış satımlarında artış beklerken, ihracat beklenti endeksi eksi 10 puandan artı 3 puana çıkarak 2022'nin başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ekonomideki hafif toparlanmaya rağmen şirketlerin yatırım ve istihdam iştahı zayıf seyretti. Şirketlerin yüzde 24'ü yatırım bütçelerini artırmayı planlarken, yüzde 30'u yatırımlarını azaltmayı hedefliyor. İstihdam tarafında ise şirketlerin sadece yüzde 11'i çalışan sayısını artırmayı düşünüyor.

Yapısal reform çağrısı

DIHK, kırılgan ekonomik toparlanmanın geçici bir canlanmadan daha fazlasına dönüşebilmesi için rekabetçi enerji fiyatlarının sağlanması, iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi, izin süreçlerinin hızlandırılması ve her şeyden önce bürokrasinin azaltılması gerektiği çağrısını yineledi.

DIHK Üst Yöneticisi Helena Melnikov, "Ekonomi bize sadece nefes alacak bir alan sunuyor, daha fazlasını değil. Şu an gördüğümüz şey, borç üzerine inşa edilmiş bir yükseliştir. Kendi kendini besleyen, sürdürülebilir bir büyüme trendinden henüz çok uzağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA