Diğer bankalara ait kartlar İşCep'ten takip edilebilecek

Türkiye İş Bankası, açık bankacılık servislerinin kapsamını genişleterek diğer bankalara ait kartların İşCep'ten takip edilebilmesine imkan tanıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha önce farklı banka ve finansal kuruluşlardaki vadesiz hesaplara tek ekrandan erişim imkanı sunan sistem, geliştirildi.

Yapılan geliştirmenin ardından kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, sanal kart ve dijital kartlar da sisteme dahil edildi. Müşteriler, İşCep'ten verecekleri onay ile diğer bankalardaki kartlarını sisteme tanımlayabiliyor.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcıların tüm kartlarını takip etmek için farklı banka uygulamalarını kullanma zorunluluğu ortadan kalkarken, banka hesaplarının yanı sıra kartların limit, harcama, ekstre ve hareket detayları da İşCep'ten görüntülenebiliyor.