Haberler

Diğer bankalara ait kartlar İşCep'ten takip edilebilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, açık bankacılık servislerinin kapsamını genişleterek diğer bankalara ait kartların İşCep'ten takip edilebilmesine imkan tanıdı.

Türkiye İş Bankası, açık bankacılık servislerinin kapsamını genişleterek diğer bankalara ait kartların İşCep'ten takip edilebilmesine imkan tanıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha önce farklı banka ve finansal kuruluşlardaki vadesiz hesaplara tek ekrandan erişim imkanı sunan sistem, geliştirildi.

Yapılan geliştirmenin ardından kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, sanal kart ve dijital kartlar da sisteme dahil edildi. Müşteriler, İşCep'ten verecekleri onay ile diğer bankalardaki kartlarını sisteme tanımlayabiliyor.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcıların tüm kartlarını takip etmek için farklı banka uygulamalarını kullanma zorunluluğu ortadan kalkarken, banka hesaplarının yanı sıra kartların limit, harcama, ekstre ve hareket detayları da İşCep'ten görüntülenebiliyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti

Ekranda gördüğüne böyle tepki verdi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda

Milyonlar yeni lider için sokakta! Hep bir ağızdan bağlılık yemini
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var