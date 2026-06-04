Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde petrol için 6 sondaj kuyusu açılacak

Diyarbakır'ın Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde petrol için 6 sondaj kuyusu açılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yer alan üniversite kampüsünde, DÜ yönetimi ile bölgede arama ve işletme ruhsatına sahip tek firma olan PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ arasında 10 yıllık işletme sözleşmesi imzalandı.

Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, kampüsün 45 bin metrekarelik sahasında iki lokasyonda ilk etapta petrol için 6 sondaj kuyusu açılacak.

"Günlük yaklaşık 150 varil bir petrol arzı söz konusu olacak"

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AA muhabirine, sahada doğal gaz değil petrol rezervi keşfedildiğini vurgulayarak, haberi ilk aldıklarında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

"Üniversitemizde petrol bulunduğu haberleri bize ilk etapta geldiğinde şaşırdık. Diyarbakır petrol bölgesi ve üniversitemiz Türkiye'nin en büyük 2'nci arazisine sahip bir üniversite olduğu için bunu bir doğal sonuç olarak kabul ettik. Bu elbette sevindirici bir gelişmeydi. Burada bulunacak olan petrol devletimizin gücüne ve kudretine bir nebze olsa da katkı sunacağı için üniversite adına bize sevinç ve mutluluk verdi." ifadelerini kullanan Eronat, iki lokasyonda 3'er kuyu olmak üzere toplam 6 kuyunun açılacağını bildirdi.

Eronat, rezerve göre kuyu sayısının artabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"On yıllık bir anlaşma yaptık. Günlük yaklaşık 150 varil bir petrol arzı söz konusu olacak. Bu ise yılda 32 bin 350 varile kadar çıkıyor ve ümit ederim daha da üst seviyelere kadar çıkacaktır. Ekim ayı içerisinde petrolün gün yüzüne çıkartılması hedeflenmekte. Bu üniversitemizi de mutlu kıldı çünkü buradan çıkacak olan petrol ile devletimize katkı payımızı biz de sunacağız. Devletimize olan yükümüzü hafifletmiş olacağız. Sonuç itibarıyla petrole çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte üniversitemizde petrolün bulunması bizlere bir umut ışığı da oldu. Temennimiz bu rezervin bereketli, zengin ve faydalı olmasıdır."

"Gelirin, petrolün rezervine göre artmasını temenni ediyoruz"

PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ ile yaptıkları sözleşme ile üniversiteye yüzde 3 bir pay verilmesinin öngörüldüğünü bildiren Eronat, şöyle konuştu:

"Bu pay bizim özellikle hedeflerimize ulaşmamızda bize güven vermekte, istikrarın sağlanacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda devletimize olan yükümüzün hafifletileceği noktası da bize ayrı bir huzur vermektedir. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım söz konusudur. Bunun ciddi bir istihdama sebebiyet vermesini beklemekteyiz. Üniversitemize bugünkü değerlerle yılda yaklaşık 32 milyon lira bir gelir sağlayacağı düşünülmektedir. Bu gelirin petrolün rezervine göre artmasını temenni etmekteyiz."

Petrol rezervlerinin bol olması temennisinde bulunan Eronat, "En başta devletimiz kazansın. Ondan sonra bize düşen katkı payıyla da eğitimimize, duvarımıza bir tuğla ekleyelim. Üniversitemizin ilerleyen yıllarında stabil bir katkı payının olması bir güven unsurunu da yaratacaktır. Hedefleri büyütecektir. Zorlukları kolaylaştıracaktır ve sonuç itibarıyla daha rahat inisiyatif alma noktasında hareket etmemizi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.