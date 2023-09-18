Dicle Elektrik, Diyarbakır'da Elektrik Altyapısını Güçlendiriyor

Dicle Elektrik, 6 ilde hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 yılda 4 milyar TL'lik yatırımla şehrin elektrik altyapısını yeniledi. Şirket, Diyarbakır için 1 milyar TL'lik yeni bir yatırım yapacak ve bunun üçte birini Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki şebekeleri güçlendirmek için kullanacak.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı vizyonuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde hizmet veren Dicle Elektrik, 2013 yılından bugüne 10 yılda toplam 4 milyar TL'yi bulan yatırımlarla şehrin elektrik altyapısını yeniledi. 2023 yılı içerisinde Diyarbakır için 1 milyar TL'lik yeni bir yatırım yapmak için kolları sıvayan şirket, bu yatırımın üçte birine karşılık gelen yaklaşık 300 milyon TL'sini merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki şebekeleri güçlendirmek için kullanıyor.

Gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, yüzde 70'i tamamlanan söz konusu yatırım çalışmasının Kasım ayında tamamlanacağını bildirdi. Sürdürülebilirlik odaklı vizyonuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde şehir şebekesini güçlendirmek için 300 milyon TL'yi aşkın bir yatırıma imza atıyor. Bugüne kadar Diyarbakır'a 4 milyar TL'yi bulan yatırımı hayata geçiren şirket, 2023 yılı içerisinde ise toplam 1 milyar TL'yi aşkın yeni yatırımı tamamlayacak. Bu çerçevede Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde devam eden yatırım çalışmalarının yüzde 70'ini tamamlayan şirket, anılan ilçeler başta olmak üzere şehrin tamamında alt yapı yenileme çalışmalarının hızla tamamlanacağını vurguladı.

184 kilometre kanal açıldı

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayapınar'da 3'üncü Sanayi Sitesi bölgesi, Talaytepe ve Medya Mahalleleri, Fırat Bulvarı, Tekel Caddesi ve Ayşenur Zarakoğlu Caddesinin arasında yeraltı alçak ve orta gerilimli tesis yapım çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Bağlar'da ise Kadın Doğum Hastanesi arkası ile Protokol Yolunun devamı, Yenihal 3'ncü Cadde ve Yenihal 1'inci Cadde arasında da yeraltı alçak ve orta gerilim tesis yapım çalışması yapıyor. Kayapınar ve Bağlar'daki yatırım bölgelerinde 57 mVA gücünde 43 adet monoblok beton köşk trafo tesis eden Dicle Elektrik, bu bölgelerdeki yatırımlarda 278 kilometre alçak ve 136 kilometre orta gerilim kablosu döşemek için 184 kilometre kanal açtı. Ayrıca aydınlatma şebekeleri de güçlendirilerek yatırım bölgesindeki cadde ve sokaklara yaklaşık 4000 yeni aydınlatma direği dikiliyor.

Yüzde 70'lik kısmı tamamlandı

Haziran ayında başladıkları söz konusu yatırım çalışmasının yüzde 70'lik kısmını tamamladıklarını ve Kasım ayı sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını bildiren Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka, yatırımların maliyetinin 300 milyon TL olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen yatırımlarla şebeke güçlendirme çalışmalarının yapıldığını ve iletim hatlarının yer altına alındığını belirten Yaka, "Şehrin kesintisiz elektrik ihtiyacına yönelik alt yapı yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Şehrin büyümesi ile aynı düzlemde yeni yatırımlar ve mevcut alt yapının yenilenmesi ihtiyacı doğuyor. Yatırım çalışmamız tamamlandığında şehrin tamamında gözle görülür bir iyileşme hedefliyoruz. Kasım ayına kadar sahadaki şantiyelerimizin çevreye vereceği rahatsızlık için hemşerilerimizden anlayış ve iş birliği rica ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR