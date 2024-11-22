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DFSK Türkiye Yetkili Satıcı Sayısını Artıracak

DFSK Türkiye Yetkili Satıcı Sayısını Artıracak
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DFSK, Türkiye genelindeki yetkili satıcı sayısını 2025 Haziran'a kadar 35'e çıkarmayı hedefliyor. Şirket, mevcutta 20 yetkili satıcı ile hizmet veriyor ve müşteri memnuniyetini artırmak için satış sonrası destek programları düzenliyor.

Bu yıl Türkiye genelinde 20 yetkili satıcıya ulaşan DFSK, 2025 Haziran'a kadar bu sayıyı 35'e çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin merkezli otomotiv endüstri markası DFSK, Türkiye'de bu yıl 20 yetkili satıcıya ulaşarak satış ve servis ağını güçlendirmeye devam ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Gaziantep ve Erzurum gibi pek çok büyükşehre yayılan geniş ağıyla 19 farklı ilde hizmet veren DFSK Türkiye, 2025 Haziran'a kadar yetkili satıcı sayısını 30 farklı ilde 35'e çıkarmayı hedefliyor.

Marka, DFSK üst yönetiminin de katıldığı düzenli eğitim programları gerçekleştirerek, ürün bilgisi, satış sonrası hizmetler ve müşteri hizmetleri konusunda yetkili satıcılarını desteklemeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, Türkiye pazarına girdikleri bir yıl içinde yetkili satıcı ağını 20 adete genişletmelerinin şirket için önemli olduğuna değindi.

Noyan,"Müşterilerimize satış öncesi ve sonrasında kaliteli, hızlı hizmet vermek için çalışıyoruz. Yetkili satıcılık konusunda yoğun bir talep alıyoruz ve DFSK markasının yetkili satıcısı olmayı, bir ayrıcalık olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, yetkili satıcı ağımız büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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