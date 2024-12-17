Devlete ait 500 yıllık posta teşkilatı özelleştirildi

İngiliz Hükumeti, Royal Mail'in "Çek sfenksi" olarak bilinen işadamı Daniel Kretinsky'ye satışına yeşil ışık yaktı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Hükümet, şirkette "altın hisse" sahibi olmaya devam edecek ve bu da ona herhangi bir büyük yönetim değişikliği üzerinde kontrol sahibi olma imkânı verecek.

ÇALIŞANLAR TEMETTÜ ALACAK

Ayrıca, Kretinsky'ye ödenen temettülerin yüzde 10'unun çalışanlara verileceği, posta çalışanlarının ise ayda bir kez patronlarla bir araya gelecek yeni bir çalışan grubu aracılığıyla şirketin nasıl yönetileceği konusunda daha fazla söz sahibi olacağı bildirildi.

Haftalar süren müzakerelerin ardından gelen tavizler, Bay Kretinsky'nin EP Grubu tarafından daha önce duyurulan taahhütlere ek olarak verildi.

Bunların arasında birinci sınıf mektupların cumartesi günleri teslimatının sürdürülmesi , Royal Mail markasının korunması ve şirketin merkezinin ve vergi tabanının İngiltere'de tutulması yer alıyor.