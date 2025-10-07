Haberler

Devlet Destekli Tarım Sigortası ile 3.15 Milyar TL Hasar Tazminatı Ödendi

Devlet Destekli Tarım Sigortası ile 3.15 Milyar TL Hasar Tazminatı Ödendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödedik" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal afetler ve riskler karşısında üreticimizin emeğini koruyoruz. Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

