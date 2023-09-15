Şırnak'ın Uludere ilçesinde devlet destekli açılan 6 atölyede yüzlerce genç çalışarak iş imkanı buldu. Öğrenciler hem staj görüyor, hem de maaş alıyor.

Devlet destekli atölyeler yüzlerce öğrenciye iş kapısı oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde devlet destekli açılan 6 atölyede yüzlerce genç çalışarak iş imkanı buldu. Öğrenciler hem staj görüyor, hem de maaş alıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan 6 tekstil atölyesinde devlet destekli 300'e yakın öğrenci hem staj görüyor hem de maaş alıyor. İŞKUR ve KOSGEB destekli açılan atölyelerde öğrenciler ve vatandaşlar iş imkanı buluyor. Kalabalık genç nüfusa sahip olan ilçede tekstil atölyelerin açılması gerektiğini söyleyen usta öğretici iş veren Nazife Ürek, "Devletimizin desteğiyle açılan 6 atölye var çok sayıda öğrenci hem çalışıyor hemde iş imkanı buluyor. Batıdan buraya malzeme gönderip üretim yapmamız için devletimiz bize yardımcı olsun. İstanbul iline ürün hazırlayıp gönderiyoruz. Batıdaki iş insanları gönül rahatlığıyla ürün göndersin bizlerde burada hazırlayıp göndereceğiz. Buradaki iş adamlarına sesleniyorum burada yatırım yapın" dedi.

Aycan Ürek isimli öğrenci ise "İlçemizde çok sayıda genç var. Öğrenciyim ben hem çalışıyorum hemde iş öğreniyorum. Mezun olduğumda işimi kurmak istiyorum. Devletimizden bu anlamda destek vermesini istiyorum. Burada benim gibi 25 kişi çalışıyor" diye konuştu.