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Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek

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ABD'de yaklaşık 1 milyon vergi mükellefi önümüzdeki haftalarda İç Gelir Servisi (IRS)'nden otomatik olarak 1400 dolara kadar özel ödemeler alacak. Para doğrudan uygun kişilerin banka hesaplarına yatırılacak ya da kağıt çek olarak postayla gönderilecek.

ABD'de İç Gelir Servisi (IRS), 2021 vergi beyannamelerinde Kurtarma İadesi Kredisi talep edemeyen vergi mükelleflerine yaklaşık 2,4 milyar dolar dağıttığını duyurdu. COVID teşvik ödemelerinden birini kaçıran veya tam tutardan daha azını alan kişiler krediyi talep edebiliyordu. Ancak IRS Cuma günü yaptığı açıklamada, birçok uygun vergi mükellefinin bunu yapmadığını keşfettiğini söyledi.

IRS Komiseri Danny Werfel yaptığı açıklamada "Dahili verilerimize baktığımızda, bir milyon vergi mükellefinin aslında uygun oldukları halde bu karmaşık krediyi talep etmeyi gözden kaçırdıklarını fark ettik" dedi.

PARA OTOMATİK OLARAK MÜKELLEFLERİN HESAPLARINA YATIRILACAK

Uygun vergi mükelleflerinin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmuyor. Ödemeler bu ay otomatik olarak yapılacak ve 2025 Ocak ayı sonuna kadar doğrudan mevduat veya çek yoluyla ulaşacak. Ödemeler, vergi mükellefinin 2023 beyannamesinde belirtilen banka hesabına veya IRS'nin dosyasında bulunan adrese gönderilecek. Ödemeler değişiklik gösterecek ancak maksimum tutar kişi başına 1400 dolar olacak. IRS, uygunluk ve ödemenin nasıl hesaplandığı hakkında çevrimiçi bilgi yayınladı.

KAÇ TUR COVID TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILDI?

Pandemiden etkilenen hanelere toplam 814 milyar dolar tutarında üç tur ödeme yapıldı. IRS, vergi mükelleflerinin aldıkları miktarları gelirlerine, vergi dosyalama durumlarına ve çocuk veya bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısına göre belirledi.

2020'DE 1700 DOLAR VERİLMİŞTİ

Mart 2020'de, uygun bireyler CARES Yasası kapsamında gelir vergisi mükellefi başına 1.200 dolar ve çocuk başına 500 dolar aldı. Aralık 2020'de, uygun bireyler Konsolide Ödenek Yasası kapsamında gelir vergisi mükellefi başına 600 dolara kadar ve çocuk başına 600 dolar aldı. Mart 2021'de, uygun bireyler Amerikan Kurtarma Planı Yasası kapsamında gelir vergisi mükellefi başına 1.400 dolar ve çocuk başına 1.400 dolara kadar yardım aldı.

Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

başlığı öyle atmışlarki heberi okuyana kadar insan bu yardım Türkiyede yapılıyormuş zannedecek gerçi ülkemizde böyle bir yardımı ancak bazı cemaat dernek vakıf ve partilere üye olursanız alabilirsiniz geriye kalanlar ancak yardımı rüyasında görür

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Haber YorumlarıHalit:

bu başlık için sizi kınıyorum

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bu amerikalılarda amma saftirik hiç vatandaşa para gönderilirdi bizdeki gibi vatandaşa iban numarası verecen vatandaştan para isteyeceksin vermek ne demek

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

verir tabi,kağıdı 25 cent maliyet ile basıyor,bizim gibilere 100 dolara satıyor

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

yorumlara bak : sanki bütün ABD (200 milyon), sadece ABD'de yaklaşık 1 milyon vergi mükellefi önümüzdeki haftalarda İç Gelir Servisi (IRS)'nden otomatik olarak 1400 dolara kadar özel ödemeler alacak.

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