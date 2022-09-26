DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ekonomi için iddialı sözler: Ekonomiyi bir ayda ayağa kaldırırız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Babacan en çok merak edilen konular arasında yer alan ekonomiye ilişkin soruya da çok konuşulacak bir yanıt verdi. Babacan, ''Ekonomiyi bir ay içerisinde ayağa kaldırırız'' dedi. Babacan sözlerine daha önce biz bunu yaptık cümlesini de ekledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Haberler.com Youtube kanalına konuk olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı, ittifaklar ve seçimler gibi önemli konular ile ilgili sorulan sorulara cevap verdi. Babacan'ın ekonomiyi ne kadar sürede ayağa kaldırırsınız sorusuna verdiği cevap ise oldukça konuşuldu.

''1 AYDA EKONOMİYİ DÜZELTİRİZ''

AK Parti iktidarında daha önceden ekonomiden sorumlu bakan olarak görev yapan Babacan, ''DEVA Partisi geldiğinde ne kadar sürede bir şeyler rayına oturur'' sorusuna ''İlk bir ayda ekonomiyle ilgili kurumların tamamını ayağa kaldırmak mümkün. Çok kolay. Merkez Bankası, SPK ve BDDK bunların iç organizasyonları ile iç organizasyon şemasıyla ilgili yanlış işler var. Onları düzeltmek birkaç günlük iş. Hemen düzgün ve işin ehli ve dürüst insanları bu kurumların başına getirmek en fazla 3-4 hafta. Onun için bir ayda ekonomik kurumları ayağa kaldırırız'' ifadelerini kullandı.

''6 AY İÇERİSİNDE KRİZ İKLİMİ ORTADAN KALKAR''

Babacan sözlerinde bakanlık dönemine atıf yaparak ''biz daha önce yaptık, sıfırdan kaç tane kurum kurduk'' dedi. Ayrıca Babacan buralarda görev vereceği isimler hakkında da konuştu. Babacan,11 yıl ekonomi yönetiminin başında olduğunu söyleyerek ''yüzlerce değil binlerce arkadaşımız var'' açıklamalarında bulundu. Ali Babacan son olarak, ''Dürüst ve işi bilen insanlarla bir kadro oluşturduğunuzda en geç 6 ay içerisinde kriz iklimi ortadan kalkar'' açıklamalarını yaptı.