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Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu

Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu
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ABD'nin en ucuz uçak biletlerini satan büyük havayolu şirketi Spirit Airlines, ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Şirketin iflasın eşiğine geldiği ve mali durumunun gün geçtikçe kötüleştiği belirtiliyor. Şirket yetkilileri, durumu düzeltmek için çeşitli stratejiler üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler.

Koronavirüs sürecinin ardından ekonomik problemleri aşamayan havayolu sektörü hala iflas problemleriyle karşı karşıya geliyor. Son yapılan araştırmalara göre pandeminin ardından en çok iflas eden sektörlerin başında ulaşım geliyor. Koronavirüs sonrası girilen pandemi sürecinde evlere kapanan insanlar seyahat ve tatil planlarından uzun süre vazgeçti.

MALİ SIKINTILAR BAŞLADI

Yaşanan bu süreçte müşterilerinin çoğunu kaybeden ABD merkezli havayolu şirketi Spirit Airlines'ın başı mali sıkıntılarla dertte.

1.1 MİLYAR DOLAR TAHVİL ÖDEMESİ VAR

Wall Street'te yer alan habere göre, 21 Ekim'e kadar tahvil sahiplerine 1.1 milyar dolar ödeme yapması gereken şirket olası iflası için tahvil sahipleri ile görüşme yapmayı planlıyor. İflas dedikodularının yayılması üzerine şirketin hisseleri borsada dibe çöktü.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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