Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü

Wall Street analistlerine göre altın fiyatı 2025 yılında daha da yükselecek, ancak geçen yılki yüzde 27'lik çarpıcı yükselişin ardından kazançların hızı yavaşlayacak. Financial Times'ın anketine katılan banka ve rafinerilerin ortalama tahminlerine göre altının yıl sonuna kadar troy ons başına yaklaşık 2.795 dolara tırmanması bekleniyor.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ VE JEOPOLİTİK FAKTÖRLER

Altının, ABD'nin 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Rusya'ya yaptırım uygulamasından bu yana dolardan uzaklaşan küresel merkez bankalarının alımlarından faydalanmaya devam etmesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, Donald Trump yönetimindeki artan borç seviyeleri ve Orta Doğu ile Ukrayna'daki çatışmaların da fiyatları yükselteceği tahmin ediliyor.

ANALİSTLERİN TAHMİNLERİ VE FİYAT BEKLENTİLERİ

Heraeus Precious Metals'in küresel ticaret başkanı Henrik Marx, altının bu yıl troy ons başına 2.950 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs, fiyatların 2025 sonunda 3.000 $'a ulaşmasını beklerken, Barclays ve Macquarie gibi kuruluşlar daha düşük seviyeler öngörüyor. En aşağı yönlü tahminler ise Barclays ve Macquarie'den geldi ve her ikisi de altının yıl sonuna kadar troy ons başına yaklaşık 2.500 dolara düşmesini bekliyor - mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş.

Macquarie analistleri yıl sonu görünümlerinde "2025'e kadar temel senaryomuz, altının başlangıçta ABD dolarının gücünden kaynaklanan devam eden baskıyla karşı karşıya kalması, ancak iyileşen fiziksel alım ve istikrarlı resmi sektör talebi ile desteklenmesidir" diye yazdı.