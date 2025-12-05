Haberler

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak
Güncelleme:
Deutsche Bank, Türkiye için hazırladığı yeni raporda dolar/TL, enflasyon, faiz ve büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2025 yılının sonunda doların 43 TL'ye yükseleceğini raporlayan bankanın 2026 yılı tahmini 52 TL, 2027 yılı tahmini ise 62 TL oldu.

Almanya merkezli Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin hazırladığı kapsamlı değerlendirme raporunda, carry trade'in şu an için öne çıktığını ancak yıl ilerledikçe risk-getiri dengesinin zayıflayacağını bildirdi. Banka, özellikle carry getirilerindeki düşüş ve enflasyonun yapışkan seyri nedeniyle yatırım ortamının daha az elverişli bir hal alacağını vurguladı.

"DOLAR 62 TL OLACAK" TAHMİNİ

Raporda döviz kuruna ilişkin önemli tahminler yer aldı. Buna göre banka, 2025 yıl sonunda dolar/TL'nin 43 seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Orta vadeli projeksiyona göre 2026'da kurun 52 TL, 2027'de ise 62 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR AMA YAVAŞLIYOR"

Deutsche Bank, 2025'in ilk yarısında baz etkisinin desteğiyle hızla gerileyen enflasyonun yılın ikinci yarısında yeniden yavaşladığını belirtti. Gıda fiyatlarında devam eden artış, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve baz etkisinin zayıflaması nedeniyle yıl sonu enflasyonunun TCMB'nin yüzde 24'lük hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalacağı ifade edildi. Banka, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 23,8 olarak güncelledi.

"HER TOPLANTIDA 100 BAZ PUAN İNDİRİM GELEBİLİR"

Para politikasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Deutsche Bank, önümüzdeki dönemde her PPK toplantısında yaklaşık 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini duyurdu. Bu öngörüye göre 2025 yıl sonu politika faizi yüzde 30,5 seviyesine gerileyecek.

Dezenflasyonda daha güçlü bir iyileşme yaşanması hâlinde 150 baz puanlık indirimlerin de gündeme gelebileceği belirtildi. Banka, 2027 sonunda politika faizinin yüzde 25 civarında olacağını öngörüyor.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Ekonomik aktivitenin 2025'in ilk dokuz ayında dayanıklılığını koruduğunu vurgulayan raporda, büyümenin bu dönemde yüzde 3,7 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Deutsche Bank, 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseltti.

2026 yılı için ise yüzde 4,2 büyüme beklentisi paylaşıldı. Savunma, hizmet ve inşaat gibi sektörlerin pozitif ayrıştığı, buna karşın tekstil gibi düşük katma değerli sektörlerde görünümün zayıfladığı kaydedildi.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (1)

Mr Camel:

gerçekae bu değil o yüzden fabrıkalar yurtdısına kaçıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
