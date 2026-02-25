Haberler

Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Güncelleme:
ABD'nin önde gelen bankalarından JP Morgan, merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel rezerv tercihlerindeki dönüşümü gerekçe göstererek uzun vadeli ons altın tahminini 4.500 dolara çıkardı. Banka, 2026 yıl sonu için 6.300 dolarlık ons altın öngörüsünü ise değiştirmedi.

ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan, artan merkez bankası alımları ve küresel rezerv tercihlerindeki değişimi gerekçe göstererek uzun vadeli altın fiyatı tahminini yükseltti. Banka, ons altın için uzun vadeli beklentisini 4.500 dolara çıkarırken, 2026 yıl sonu tahminini ise 6.300 dolar seviyesinde korudu.

"REZERV PARA BİRİMİ PARADİGMASI DEĞİŞİYOR"

JP Morgan bugün yayımladığı raporda, merkez bankalarının artan altın alımları, ABD Hazine tahvillerinden çıkışa yönelik açıklamalar ve bazı ülkelerin gelir tabanlarını dolardan Çin yuanına kaydırmasını gerekçe gösterdi. Banka, bu gelişmelerin "rezerv para birimi paradigması değişimi" ve "önemli yatırımcı çeşitlendirmesi" eğilimini güçlendirdiğini belirtti.

ALTIN DİĞER EMTİALARDAN AYRIŞIYOR

Raporda, endüstriyel emtialar için kullanılan uzun vadeli fiyatlama araçlarının (teşvik fiyatlaması, marjinal maliyet analizi gibi) altın için daha az uygulanabilir olduğu vurgulandı. Banka, altının arz-talep dinamiklerinin diğer emtialardan farklı işlediğine dikkat çekti.

REKORLARIN ARDINDAKİ NEDENLER

Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsü, merkez bankası alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına yönelik girişler, son bir yılda altın fiyatlarını birçok kez rekor seviyelere taşımıştı. JP Morgan'ın güncellenen tahmini, küresel yatırımcıların güvenli liman arayışının devam edebileceğine işaret ediyor.

Olgun Kızıltepe
