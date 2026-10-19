Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone ve Orange uydu ihalesine girmek için anlaştı

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Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, standart akıllı telefonlar üzerinden uydu vasıtasıyla kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla Avrupalı ortaklarıyla birlikte yeni bir kıtasal ağ kurmayı planladığını duyurdu.

Almanya merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil uydu hizmetlerine yönelik ortak radyo frekansı ihalesine girmek amacıyla İspanya'dan Telefonica, İngiltere'den Vodafone ve Fransa'dan Orange ile bir niyet mektubu imzalandı.

Söz konusu niyet mektubuyla bir araya gelen dört telekom şirketi, piyasada satılan standart mobil cihazlar ile uydular arasında ses ve internet bağlantısı kurulabilmesi için gerekli yer altyapısını ortaklaşa sağlayacak.

İletişimi sağlayacak uydular ise henüz seçilmemiş bir ortak tarafından tedarik edilecek. Girişim kapsamında, tüm Avrupalı mobil şebeke operatörlerine söz konusu uydu ağına ayrımcılık gözetmeksizin erişim hakkı tanınacak.

Avrupa frekansları yeniden dağıtılıyor

Avrupa genelinde uydu iletişimi için kritik önem taşıyan 2 GHz frekans bandının mevcut kullanım lisansları Mayıs 2027'de sona erecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yasal düzenleme takvimine göre, geçiş sürecinde hizmet kesintisi yaşanmaması adına mevcut operatörlere en fazla 2 yıllık geçici bir uzatma hakkı tanınması öngörülüyor. 2028-2029 yıllarında yürütülecek Birlik düzeyindeki yeni ihale süreçlerinin ardından, kazanan şirketlere frekans kullanım hakları 20 yıllığına resmen tahsis edilecek.

AB Komisyonu, Starlink gibi küresel rakiplere karşı teknolojik egemenliği korumak adına bu frekans spektrumunun önemli bir bölümünü Avrupalı sağlayıcılar için rezerve etmiş durumda.

Kaynak: AA