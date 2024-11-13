Üye Girişi
Haberler

Deutsche Bank'tan Türkiye'de faiz indirim için net tahmin

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank, Türkiye'deki faiz oranlarının ne zaman indirileceğine dair tahminini açıkladı. Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, Merkez Bankası'ndan ocak ayında faiz indirimi beklediklerini söyledi.

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, CNBC-e yayınında Donald Trump'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yaşanabileceklere ve Türkiye'deki faiz indirimlerine dair öngörülerini anlattı. Trump'la tarifelerde Çin'e yüzde 60'la, Avrupa'da yüzde 10'la başlayabileceğini ifade etti. Böyle olması durumunda doların daha da güçleneceğini aktardı. Fed fiyatlamasının değişmeye başlayacağını ifade ederek Powell'ın bir tane daha aralık indirimi yapmak istediğine dikkat çekti

PETROLDE 60-65 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Euro/dolarda yıl sonu için öngörüsünün 1,05 olduğunu aktaran Ozan Tarman, şu anda çok önemli bir ülke olduğumuzu belirtti. Gelişmekte olan piyasaların doları o kadar güçlü görmek istemeyeceğini ifade etti. Tarman, " Türkiye'nin şöyle bir avantajı var, meşhur tarifeler denince ilk akla gelen ülke değiliz. Şimdilik bizim liramız Türkiye ve Brezilya Trump rüzgarlarına rağmen şu an için pozitif ayrıştı. Radarda Çin ve Meksika var. 2025'te faiz indirimi de gelirse 5-10 yıllık kağıtlarımıza ilgi olabilir. Petrolde 60-65 dolar görmemiz 85-90 dolar görmemizden büyük ihtimal." dedi.

"ÖZEL SEKTÖR VE KAMUN İŞBİRLİĞİ YAPMALI"

Türkiye'nin dünya için çok önemli ülke olduğunun bilindiğini ifade eden Tarman, Trump'ın da Türkiye'nin genç nüfusunun farkında olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu aktardı. Ortodoks politikalarla bu durumun iyi kullanılması gerektiğine dikkat çeken Tarman, özel sektör ve kamunun işbirliğinin gerektiğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

"Faiz indirimleri sonrası ABD'de faiz artışları konuşulmaya başlarsa hisse senetleri ürkmeye başlar. Önce biraz ürkeceğiz ama Trump piyasanın kötüye gitmesine izin vermeyecektir." diyen Tarman, Ocak ayında faiz indirimi beklendiğini şu sözlerle ifade etti: Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için Deutsche Bank'ın resmi tahmini ocak. Bono piyasalarında aralık da konuşanlar var ama hisse senedi piyasalarında ocak ayına doğru eğilim var. Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum.

Deutsche Bank'tan Türkiye'de faiz indirim için net tahmin
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
Donald Trump, Elon Musk'ın görevini duyurdu

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödenen para

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor

8 milyon euro çalan Yasemin yolun sonunda! Duruşmaya "lüks" geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Volkan Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Volkan Demir kaç yaşında, nereli? Volkan Demir biyografisi! Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (13 Kasım) Müge Anlı'da neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Eskişehir elektrik arıza! 13 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi, elektrik ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 13 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! İzmir hava durumu 13 Kasım | Bugün İzmir'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? İzmir'de 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.