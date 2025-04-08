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Deutsche Bank altın fiyatlarına ilişkin tahminini değiştirdi

Deutsche Bank altın fiyatlarına ilişkin tahminini değiştirdi
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Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini değiştirdi. Banka, daha önceki tahminlerini revize ederek yeni bir öngörü yayınladı. Buna göre, Deutsche Bank, 2025 ve 2026 için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3.139 ve 3.700 dolara çekti.

Deutsche Bank, dünyadaki son ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3.139 ve 3.700 dolara yükseltti. Banka daha önce bu yıl için ortalama 2.725 dolar ve 2026 için 2.900 dolar fiyat tahmininde bulunmuştu.

ONS BAŞINA 400 DOLARLIK ARTIŞ

Deutsche Bank, "Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa vakasının güçlü kaldığı sonucuna varıyoruz ve yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminimizi ons başına 3.350 dolara yükseltiyoruz" dedi. Deutsche Bank da merkez bankalarının altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının yüzde 10'undan yüzde 24'üne çıktığını, Hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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