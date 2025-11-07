Haberler

Deri, Kürk ve Mücevher Fırsat Günleri Zeytinburnu'nda Başladı

Zeytinburnu Fişekhane'de açılan 'Deri, Kürk ve Mücevher Fırsat Günleri' etkinliğinde yerli firmalar yeni sezon koleksiyonlarını sergiliyor. Etkinlik, sektör temsilcilerine hem iç pazarda etkileşim hem de küresel rekabet gücünü artırma platformu sunuyor.

'Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri' etkinliği Zeytinburnu Fişekhane'de açıldı. Etkinlikte deri, kürk ve mücevher firmaları yeni sezon koleksiyonlarını sergiliyor.

Deri, kürk ve mücevher sektörlerinden yerli firmaların bir araya geldiği etkinlikte, sektör temsilcileri yeni sezon koleksiyonlarını tanıttı. Etkinlikte, deri, kürk ve mücevher alanlarında faaliyet gösteren firmalar; el işçiliğiyle üretilen özgün tasarımlardan modern çizgilere kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sektör temsilcileri, etkinliğin hem iç pazarda markalar arası etkileşimi güçlendirdiğini hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak adına önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Etkinliğin açılış programında konuşan Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komite Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Musa Evin, deri sektörünün ihracat odaklı yapısına dikkat çekerek, Türkiye'nin bu alanda dünyada güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Evin, deri sektöründe 2024 yılı ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu sektörde katma değerli ürünler üretiliyor. Cari fazla veren ender sektörlerdeniz," dedi.

"Türk derisinin dünyada rakibi yok"

Geçmiş yıllarda ihracatın büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna'ya yapıldığını hatırlatan Evin, savaş sonrası dönemde ihracatın ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD pazarlarına yöneldiğini ifade etti. Evin, "ABD'de Trump döneminde uygulanan vergiler Türkiye için avantaj oluşturdu, bu da ihracatımızın önünü açtı. Türk derisinin dünyada rakibi yok. Kalite anlamında bizden düşük ürün üreten ülkeler var, bunun ayrımını iyi yapmak lazım" diye konuştu.

Zeytinburnu'nun köklü deri ve kürk geleneğini yansıtan etkinlik, 9 Kasım'a kadar Fişekhane'de devam edecek. - İSTANBUL

