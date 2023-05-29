Hatay'ın Hassa ilçesinde üzüm yaprağı hasadı başladı. Kilogram fiyatı 17-25 lira arasında değişen yapraklar Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Yaprak hasadı ve bağ arazileri dron ile de görüntülendi.

Depremzede üreticiler üzüm yaprağı mesaisinde

Kilogram fiyatı tarladan 17 ile 25 lira arasında alıcı bulan yaprak, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor

Yaprak hasadı ve bağ arazileri dron ile de görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde, son dönemde öne çıkmaya başlayan ve ilçeye önemli bir gelir kapısı sağlayan üzüm yaprağının hasadına başlandı. Yeşil yaprağın kilogram fiyatı 17 ile 25 lira arasında alıcı buluyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, her ne olursa olsun tarımsal üretime ara verilmiyor. Her bölgesinde ayrı bir tarımsal değeri öne çıkan Hatay'ın Hassa ilçesinde bugünlerde üzüm yaprağının hasadı gerçekleştiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağların yolunu tutan işçiler, taze yaprakları tek tek dallarından koparıyor. Toplanan yapraklar özenle çuvallara yerleştirildikten sonra kamyonetle depoya getiriliyor. Yanmaması ve havalanması için yerlere serilen yapraklar daha sonra, desteler halinde kasalara diziliyor. Yaprakların büyük bölümü kasalı halde il dışına gönderilirken bir bölümü ise bidonlara tuzlu su ile salamura yapılarak, satışa hazır hale getiriliyor.

Tüccar Ferit Kaya, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaprak hasadı yaptıklarını belirterek, "Yapraklarımız bu sene hava şartlarından dolayı düzenli olmuyor. Ticaretini Doğu ve İç Anadolu tarafına yapıyoruz. Günlük 5-6 ton sevkiyatımız var. Bunu şuan çalışan işçilerimizle beraber, 15-20 kişilik gruplar halinde toplayıp dükkana götürüyoruz. Düzgün bir şekilde dizip, piyasaya sunuyoruz. Salamura gönderdiğimiz yerler de var. Siyah üzüm yaprağının kilosu 17 lira, beyaz üzümün 20 lira, çekirdeksiz İzmir üzümünün kilosu 25 liraya satılıyor. Yıllık rekoltemiz en az 95-100 ton arasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Her ile gönderiyoruz"

Taze yaprağın kilosu 8-15 liradan satılırken, salamura yapılanlar ise 25 liraya kadar satışa sunuluyor. Meyvesinden daha pahalıya satılan üzüm yaprağının hasadı ise 45 gün sürüyor.

Yaprak hasadı yapan Şehnaz Kamalak, büyük bir afet yaşasalar da üretime devam ettiklerini kaydetti.

Bugünlerde hem bağda hem de evde yaprak ile uğraştıklarını dile getiren Kamalak, "Eve gelir noktasında yardımcı oluyoruz. Sabah saat 05.00'da bağa geliyoruz. Yapraklarımız, salamura, dolmalık ve kına olarak da kullanılıyor. Daha çok sarmada kullanılıyor. Yaprağımızın sarmasının kısık ateşte kısa sürede pişme özelliği vardır. Türkiye'nin her iline yeşilinin yanında, salamura şeklinde de gönderiyoruz" dedi.