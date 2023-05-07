- Depremzede Arsuzlu çiftçilerin limonları dalında kalmadı

Türkiye'de limon üretiminde önemli yere sahip olan Hatay'ın Arsuz ilçesi çiftçilerine, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in çağrısı ile AK Partili Büyükşehir Belediyeleri sahip çıktı

HATAY - Türkiye'de limon üretiminde önemli yere sahip olan Hatay'ın Arsuz ilçesi çiftçilerine, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in çağrısı ile AK Partili Büyükşehir Belediyeleri sahip çıktı.

Uzun süredir limonları dalında kalan depremzede çiftçilerin imdadına AK Partili Büyükşehir belediyeleri yetişti. Bir süredir limonların satılması için talepte bulunan üreticilerin sesini AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duyurmuştu. Milletvekili Özel'in girişimleri sonucunda AK Partili Büyükşehir Belediyeleri devreye girerek dalda kalan limonları almaya başladılar.

"Depremin ilk anından itibaren bizi yalnız bırakmayan AK Partili Belediyeler yine bir kez daha desteklerini göstererek çiftçilerimize destek olmaya devam ediyorlar" diyen AK Parti Hatay Milletvekili AbdulkadirÖzel, "Arsuz ilçemiz bölgemizin narenciye üretim merkezlerinden bir tanesi. Depremden ötürü ürünlerini satmakta zorlanan üreticilerimiz için bugün AK Partili belediyelerimizin başlattığı bir kampanyayı duyurmak için bir aradayız. AK Partili belediyelerimiz mahsulü elinde kalan üreticilerimizin mahsullerini limon başta olmak üzere narenciye ürünlerini satın alıp üreticilerimize, çiftçilerimize destek oluyorlar. Buradan ilk olarak Kocaeli Büyükşehir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerimizin satın almış oldukları ürünleri tırlarla belediyelerimize ulaştıracağız." dedi.

Başlatılan kampanyadan dolayı memnun olduklarını belirten limon üreticisi Serkan Yakut ise "Deprem sonrası elimizde kalan mahsulleri değerlendiren AK Partili Belediyelere teşekkür ediyorum. Elimizde daha çok malımız var. İnşallah bu kampanyaya destek gelirse mutlu oluruz. Hatay Milletvekilimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.