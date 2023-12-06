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Depremler Sonrası İnşaat Sektöründe Eleman Sıkıntısı Arttı

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DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında inşaat sektöründeki eleman sıkıntısının had safhaya geldiğini söyledi. İnşaat sektörünün son yıllarda eleman bulma sorunu yaşadığı belirtildi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında inşaat sektöründeki eleman sıkıntısının had safhaya geldiğini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Genel Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz ve DAİMFED Genel Sekreteri Enes Yılmaz, Adana İŞKUR Müdürü Ahmet Karaveli'nin bir araya geldiği görüşmede inşaat sektörünün son yıllarda had safhada yaşadığı eleman sıkıntısının çözümü noktasında istişarede bulundular.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörünün son birkaç yıl içerisinde eleman bulamama sorunu yaşadığını söyleyerek, "Son olarak yaşadığımız asrın felaketi depremlerden sonra eleman sıkıntımız had safhaya gelmiştir. Çözüm noktasında birikimine, tecrübesine güvendiğimiz İŞKUR Müdürümüz Ahmet Karaveli ile birlikte önce teşhis koyarak karşılıklı neler yapabileceğimizi mütalaa ettik. Çözüm noktasında birtakım kararlar alarak sonuca ulaşacağımızı umuyorum. İŞKUR yapacağımız çalışmalara ilave olarak, mahkumlara sağlayacağımız iş makinesi eğitimlerimizin neticesinde önemli yol katedeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Vasıflı, vasıfsız eleman sıkıntılarını biliyoruz"

Adana İŞKUR Müdürü Ahmet Karaveli de DAİMFED'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Sektör olarak yaşadığı iş gücü, vasıflı, vasıfsız eleman sıkıntılarını elbette biliyoruz. İŞKUR olarak bu konuda iş başı eğitimleri, iş ve meslek danışmanlığı, teşvikler olarak süre gelen çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak pandemi ve akabinde deprem felaketiyle oluşan süreçte ülke olarak sıkıntılar yaşamaktayız. Bunların çözümü noktasında bakanlık düzeyinde bir takım teşvik çalışmaları sürmektedir. DAİMFED'in gayretlerini de biliyor ve takdirle karşılıyoruz. DAİMFED ile istişarelerimizin bir sonuca ulaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Karslıoğlu Kahramanmaraş İŞKUR Adana Ekonomi Güncel Haberler

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