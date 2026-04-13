Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen Toprak Yaşatır Projesi tamamlandı

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde tarım ve gıda sistemlerini güçlendirmek ve istihdam sağlamak amacıyla yürütülen Toprak Yaşatır Projesi'nin kapanışı yapıldı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya hükümeti tarafından da finanse edilen proje başarıyla sonuçlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde tarım ve gıda sistemlerini güçlendirmek ve istihdam sağlamak amacıyla yürütülen projenin kapanış toplantısı, FAO ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş ve Kilis'te kadınlar, gençler ve mülteciler dahil 204 kişiye geçim kaynağı desteği sunuldu. Tarım ve gıda sektöründe modern teknik beceriler kazanmak için eğitim alan 116 kişiye sertifika verildi.

Kamu işleri programlarıyla 59 vatandaşa acil gelir ve istihdam fırsatı sağlandı.

"Kilis Güçlü Kadın" ve "Kilis Sağlıklı Yarınlar" gibi kooperatiflerin ürünleri "Hepyerinden" dijital pazaryerine entegre edildi. Projeyle, 142 kişiye de yaşam becerileri eğitimi verildi.

"Gıda güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, Bakanlık olarak depremin hemen ardından bölgeye yönelik sorumluluklarını somut adımlarla ortaya koyduklarını belirterek, "Bu proje sürecinde edindiğimiz deneyimi önümüzdeki dönemde de değerlendirerek kırsal kalkınma, gıda güvenliği ve toplumsal uyum alanlarındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da projeyle sadece yaraların sarılmadığını aktararak, "Kadınların ekonomik hayattaki konumunu güçlendirmek için Kilis Güçlü Kadınlar Girişimi Kooperatifi ve Kilis Sağlıklı Yarınlar Kadın Kooperatifi gibi kırsal girişimleri yeniden canlandırdık, ekipman desteğine ağırlık verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de geçim kaynaklarını ve toplulukları yeniden inşa etmenin önemine işaret ederek, Kahramanmaraş ile Kilis'te ekilen direnç tohumlarının büyümeye devam edeceğini bildirdi.