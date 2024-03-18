Üye Girişi
Haberler

Depremde evini ve annesini kaybeden hayvan yetiştiricisi üretime devam ediyor

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki evi, ağılı yıkılan ve 80 yaşındaki annesini kaybeden büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge her şeye rağmen üretime devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki evi, ağılı yıkılan ve 80 yaşındaki annesini kaybeden büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge her şeye rağmen üretime devam ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge'nin evi ve ağılları depremde yıkılırken, 80 yaşındaki annesi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Annesinin cenazesini enkazdan elleriyle çıkaran Menge, eşi ve yakınlarıyla yaşam alanlarını terk etmeyerek üretime devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Akçadağ ilçesinde büyük yıkıma neden oldu.Özellikle Ören, Başpınar ile Bahri mahallelerinde yüzlerce yapı enkaza dönerken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu.

Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan ve depremlerde evi ve ağılları yıkılan Ahmet Menge, eşi Ayşegül Menge ve yakınları ise her şeye rağmen üretime devam ediyor.

"Zor şartlar alında üretime devam ediyoruz"

Depremlerde bir çok hayanı telef olan bölge sakinlerinden Büyükbaş Hayvan üreticisi Bülent Menge her şeye rağmen üretime devam ettiklerini kaydederek, "6 Şubat depremlerinde evimiz ve ağılımız yıkıldı, dört beş hayvanımız telef oldu. Geriye kalan 6-7 hayvanlarla üretime devam ettik. Elde ettiğimiz sütleri marketlere satıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

"20 büyükbaş hayvanla üretim yapıyoruz"

Depremlerde annesini kaybeden Hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge ise geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını ifade ederek, "Depremlerde evimiz ve ağılımız yıkıldı annemi kayıp ettim. 20 baş büyükbaş hayvanımız var bu hayvanlarla üretime devam ediyoruz. Elde edilen sütleri ilçe merkezinde satışa sunuyoruz. İşimizi bırakmayı düşünmüyoruz devletimizde destek bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kahramanmaraş Malatya Akçadağ Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli? Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli? İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli? Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli? Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli? Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli? Fatih Karcı kimdir? Zafer Partisi Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Fatih Karcı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yasin Özlü kimdir? AK Parti Kocaeli- Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü kaç yaşında, nereli? Tayfun Balıkçı kimdir? CHP Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı kaç yaşında, nereli? Nilay Merttürk kimdir? CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk kaç yaşında, nereli? Ali Yıldırım Sezer kimdir? AK Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer kaç yaşında, nereli? Ahmet Çalık kimdir? CHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık kaç yaşında, nereli? Serkan Açıkgöz kimdir? CHP Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Serkan Açıkgöz kaç yaşında, nereli? AK Parti Kayseri-Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan Kimdir? Esat Öztürk kimdir? AK Parti Kayseri- Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title