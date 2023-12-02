Denizli Ticaret Odası Mesleki Eğitim Etkinlikleri Sergisi Açıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Cumhuriyetin 100. Yılı çerçevesinde düzenlenen Mesleki Eğitim Etkinlikleri Sergisi'nin açılışına ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyetimizin 100.Yılında Mesleki Eğitim Etkinlikleri Sergisi açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Serhat Akbulut, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan 16 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezinden 102 öğrenci, 80 öğretmen ve okul idarecilerinin katılımıyla yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, sergi açılışında yaptığı konuşmasında; "Mesleki ve Teknik Eğitim alanında 55 okulumuzda, 36 alan ve dalda 26 bin öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de parmakla gösterilebilecek iller arasında eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Mesleki eğitimin gelişmesindeki en büyük destekçilerimiz Büyükşehir Belediyemiz, Denizli Ticaret Odamız, Denizli Sanayi Odamız, Organize Sanayi Bölgelerimiz, tüm sektör ve paydaşlarımızdır. İlimiz eğitimine yaptıkları desteklerinden dolayı tüm paydaşlarımıza Denizli İl Milli Eğitimi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100.yılını kutladığımız bu günlerde böylesine önemli bir sergiyi açmamızdaki amaç; öğrencilerimize mesleki eğitim imkanlarını, okullarını, kazandırılan becerileri tanıtmaktır. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan konuşmasının ardından sergi açılış kurdelesini protokol üyeleri ve öğrencilerle keserek Cumhuriyetimizin 100. Yılında Mesleki Eğitim Etkinlikleri Sergisini gezdi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Mesleki Eğitim Etkinlikleri Sergisinde; mesleki eğitim veren okullarında öğrencileri sahne alarak mesleklerine özgü kıyafetler ile meslekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Gün boyu süren etkinliklerde mesleki eğitim okullarının üretmiş olduğu ürünlerden örnekler, yiyecek ve içecek alanı üretimi ikramlar, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanının farklı uygulamalar yer aldı. - DENİZLİ