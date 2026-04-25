Denizli OSB yönetiminden İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, göreve gelmesinin ardından kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci ve Orhan Tahtalı ile Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Denizli'nin güvenliği ve kamu düzenine ilişkin konuların ele alındığı görüşmenin verimli bir ortamda geçtiği ifade edildi. Denizli OSB Yönetimi, nazik ev sahipliği dolayısıyla Tuğgeneral Mevlüt Dirim'e teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı