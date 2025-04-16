Denizli OSB Başkanı Baltalı, PAÜ Rektörü Güngör'ü ağırladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli Organize Sanayi Bölgesini ( Osb ) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör'ü, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ağırladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Pamukkale Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mahmud Güngör'e yeni görevinde başarılar dileyen Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ziyarette; Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verirken, Denizli OSB Teknopark ve PAÜ OSB Polikliniği'ne kazandırılması planlanan bölümler ve ameliyathane projesi ile ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.

Üniversite sanayi işbirliğini önemsediklerini vurgulayan Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı; "Rektörümüz ile yeni dönemde Bölgemize ve sanayicimize değer katacak projelere imza atacağız. Sanayicilerimizin büyük bir heyecanla beklediği Teknopark projemizde emin adımlarla ilerliyoruz. Aynı zamanda PAÜ OSB Polikliniğimiz sadece Bölgemize değil çevre ilçelerdeki vatandaşlarımıza da yoğun bir şekilde hizmet vermekte ve bu kapsamda da önemli ihtiyaçlar gelişmektedir. Bu çerçevede ürettiğimiz ek bölümler, doktor kadrosunun arttırılması ve özellikle mikrocerrahi alanında müdahalelerin hızla gerçekleşebileceği ameliyathanelerin kazandırılması gibi çözüm odaklı projeleri de Üniversitemiz ile işbirliği içerisinde inşallah yakın zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Destekleri için Üniversitemize ve Sayın Rektörümüze çok teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ